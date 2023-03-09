На 9 март рожден ден имат

Армен Назарян, двукратен олимпийски и трикратен световен шампион, бивш старши треньор на националния отбор по класическа борба

Акад. Симо Лазаров, композитор и музикант

Д-р Иван Мартинов, завеждащ Отделение по инвазивна кардиология в УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”

Д-р Анастасия Коруева, началник на АГ отделение в УМБАЛ “Здраве”, Пазарджик

Ива Екимова, пиар експерт

Капка Георгиева, журналистка

Никола Кицевски, журналист, директор на издателство “Просвета”

Петя Стойкова, сценограф

Руси Гочев, бивш футболист

Фахрадин Фахрадинов, актьор