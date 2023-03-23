На 23 март рожден ден имат

Проф. д.ю.н. Атанас Семов, съдия в Конституционния съд
Проф. д-р арх. Георгий Станишев
Ириней Константинов, актьор, директор на театър ”София”
Проф. д-р Константин Чернев, началник на клиниката по вътрешни болести и хепатогастроентерология в УМБАЛ “Софиямед”
Проф. д-р Лилия Райчева, медиен експерт
Татяна Секулова, главен секретар на Министерството на енергетиката
Д-р Тотко Найденов, основател и главен редактор на в. “Български лекар”
Д-р Цветан Алайков, началник-отделение по Клинична хематология в УМБАЛ “Софиямед”
Явор Цаков, журналист