На 23 март рожден ден имат

Проф. д.ю.н. Атанас Семов, съдия в Конституционния съд

Проф. д-р арх. Георгий Станишев

Ириней Константинов, актьор, директор на театър ”София”

Проф. д-р Константин Чернев, началник на клиниката по вътрешни болести и хепатогастроентерология в УМБАЛ “Софиямед”

Проф. д-р Лилия Райчева, медиен експерт

Татяна Секулова, главен секретар на Министерството на енергетиката

Д-р Тотко Найденов, основател и главен редактор на в. “Български лекар”

Д-р Цветан Алайков, началник-отделение по Клинична хематология в УМБАЛ “Софиямед”

Явор Цаков, журналист