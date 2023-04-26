На 26 април рожден ден имат

Доц. Георги Лозанов, медиен експерт, преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация към СУ "Св. Климент Охридски", бивш председател на СЕМ

Наско Сираков, мажоритарен собственик на "Левски", национал от САЩ'94

Проф. д.ю.н. Борис Велчев, ректор Висшето училище по застраховане и финанаси, бивш председател на Конституционния съд

Генчо Генчев, кмет на Свищов

Силвия Кацарова, певица

Проф. Чавдар Попов, изкуствовед

Георги Денков, композитор

Антония Първанова, бивш лидер на НДСВ

Даниел Петров, депутат

Кирил Божков, музикант и композитор