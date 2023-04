Испания с нов температурен рекорд

Испания счупи температурния си рекорд за април, предава Би Би Си. Метеорологичната служба на страната отчете 38,7 градуса в Кордоба в 17 часа местно време.

Седмица продължава горещата вълна, като температурите са с между 10 и 15 градуса по-високи от очакваните за този период на годината, предаде bTV.