На 30 април рожден ден имат

Васил Василев-Зуека, актьор и художник
Васил Петров, певец
Андрей Евтимов, изпълнителен директор на “Доверие Брико” АД, Mr. Bricolage, член на УС на КРИБ
Боян Иванович, главен изпълнителен директор на комуникационната агенция d:istinkt,
Владислав Горанов, бивш министър на финансите
Д-р Велко Минчев, началник-отделение по Медицинска онкология в УМБАЛ "Софиямед"
Георги Кузманов, член на ВСС
Д-р Петко Димов, началник-отделение по хирургия в МБАЛ “Бургасмед”
Чл.-кор. проф. Стефан Хаджитодоров, биофизик, заместник-председател на БАН
Славка Бозукова, журналист, главен редактор на в. “Стандарт”
Стефан Кисьов, писател
Трендафилка Немска, тонрежисьор
Богдан Боцев, депутат
Филип Киркоров, руски поппевец с български корени