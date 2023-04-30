На 30 април рожден ден имат

Васил Василев-Зуека, актьор и художник

Васил Петров, певец

Андрей Евтимов, изпълнителен директор на “Доверие Брико” АД, Mr. Bricolage, член на УС на КРИБ

Боян Иванович, главен изпълнителен директор на комуникационната агенция d:istinkt,

Владислав Горанов, бивш министър на финансите

Д-р Велко Минчев, началник-отделение по Медицинска онкология в УМБАЛ "Софиямед"

Георги Кузманов, член на ВСС

Д-р Петко Димов, началник-отделение по хирургия в МБАЛ “Бургасмед”

Чл.-кор. проф. Стефан Хаджитодоров, биофизик, заместник-председател на БАН

Славка Бозукова, журналист, главен редактор на в. “Стандарт”

Стефан Кисьов, писател

Трендафилка Немска, тонрежисьор

Богдан Боцев, депутат

Филип Киркоров, руски поппевец с български корени