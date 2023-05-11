На 11 май рожден ден имат

Николай Димитров, кмет на Несебър
Проф. Любомир Стойков, културолог, медиен и моден експерт
Петко Симеонов, социолог, писател, политик, един от
основателите на СДС и на Клуба за гласност и преустройство
Мирела Иванова, поетеса и преводачка
Георги Младенов, треньор по баскетбол
Димитър Ламбовски, икономист
Проф. Евгений Дайнов, политолог
Кънчо Стойчев, социолог
Криско (Кристиан Талев), рапър
Кристиан Илиев, музикант от “Ку-ку бенд”
Мия Сантова, журналистка
Гюнай Хюсмен, депутат
Гюнер Ахмед, депутат