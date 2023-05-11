На 11 май рожден ден имат

Николай Димитров, кмет на Несебър

Проф. Любомир Стойков, културолог, медиен и моден експерт

Петко Симеонов, социолог, писател, политик, един от

основателите на СДС и на Клуба за гласност и преустройство

Мирела Иванова, поетеса и преводачка

Георги Младенов, треньор по баскетбол

Димитър Ламбовски, икономист

Проф. Евгений Дайнов, политолог

Кънчо Стойчев, социолог

Криско (Кристиан Талев), рапър

Кристиан Илиев, музикант от “Ку-ку бенд”

Мия Сантова, журналистка

Гюнай Хюсмен, депутат

Гюнер Ахмед, депутат