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Да се множат красивите преживявания, си пожелава п...

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ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
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На 11 май рожден ден имат

288

Николай Димитров, кмет на Несебър

Проф. Любомир Стойков, културолог, медиен и моден експерт

Петко Симеонов, социолог, писател, политик, един от

основателите на СДС и на Клуба за гласност и преустройство

Мирела Иванова, поетеса и преводачка

Георги Младенов, треньор по баскетбол

Димитър Ламбовски, икономист

Проф. Евгений Дайнов, политолог

Кънчо Стойчев, социолог

Криско (Кристиан Талев), рапър

Кристиан Илиев, музикант от “Ку-ку бенд”

Мия Сантова, журналистка

Гюнай Хюсмен, депутат

Гюнер Ахмед, депутат

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