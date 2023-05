Мощна магнитна буря удря Земята днес

Днес върху Земята ще се почувства най-мощната магнитна буря, свързана с изригване на Слънцето, съобщи Space. Очаква се енергията да достигне Земяна на 20 май, а след това - на 22 и 23 май. През това време хората ще изпитват главоболие, гадене, болка в ставите, безсъница и др.

Учените са установили, че почти 50 % от хората попадат под въздействието на магнитните бури. В случай, че магнитните бури ви докарват до неприятни състояния, то по всяка вероятност вие принадлежите хората, предразположени към по-изразена чувствителност към времето и неговите промени. Метеочувствителните хора преживяват различни промени в менталното състояние, както и физически дискомфорт, когато има различни климатични промени. Смяната на сезоните, прекомерна влажност или прекалена сухота на въздуха, тежките жеги или неприятният студ, слънчевите изригвания им влияят много повече, отколкото на останалите. Те страдат от болезнени усещания в ставите или мускулите при рязка промяна на времето, безсънието, умора и разсеяност.

Учените са препоръчали и различни стратегии за облекчаване на въздействието на магнитните бури. Едната е свързана с храненето - трябва да се консумират повече плодове, зеленчуци и билки. Чудесно оказват влияние на здравето бананите, заради съдържанието на калий. Варива като боб и леща облекчават в дните с магнитни бури. Изборът на билки винаги е широк, но най-ефективни са лайка, шипка, глог, мащерка, валериан, маточина. Редуцирайте месото и консумирайте повече риба. Не се препоръчва консумирането на силни чайове и кафета. Енергийните напитки са абсолютно забранени. Кофеинът действа зле на организма по време на магнитните бури, основно заради превъзбудата, която предизвиква.

По време на магнитните бури задължително трябва да си почивате повече. Следете внимателно съня си и не правете компромиси с него - не само през нощта, а си осигурете и следобедна дрямка. Разходките са едно от най-важните неща в тези дни, както и чистия въздух.

Редуцирайте дългия престой пред телевизора, компютъра и телефона. Изключете ги поне час или два преди да заспите.