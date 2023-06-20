Градушка с размерите на лешник падна в Сливенско (Видео, снимки)

В няколко населени места в Сливенско е паднала градушка с размерите на лешник. Най-продължително, около 15 минути, ледените късове са валяли в село Крушаре.

Няма пострадали хора. Все още не са ясни щетите, но се смята, че има нанесени увреждания на посевите, предава Нова.