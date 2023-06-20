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Градушка с размерите на лешник падна в Сливенско (Видео, снимки)

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Градушка с размерите на лешник падна в Сливенско Снимка: meteo balkan

В няколко населени места в Сливенско е паднала градушка с размерите на лешник. Най-продължително, около 15 минути, ледените късове са валяли в село Крушаре.

Няма пострадали хора. Все още не са ясни щетите, но се смята, че има нанесени увреждания на посевите, предава Нова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Градушка с размерите на лешник падна в Сливенско Снимка: meteo balkan

Буря премина през с.Крушаре, Област Сливен Метео репортер: Добри Ненчева

Публикувахте от Meteo Balkans в Вторник, 20 юни 2023 г.

Градушка в Сливен Метео репортер: Красимир Данев

Публикувахте от Meteo Balkans в Вторник, 20 юни 2023 г.

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