На 25 юни рожден ден имат

Чл.-кор. проф. д.и.н. Иван Илчев, историк, бивш ректор на СУ "Св. Климент Охридски"

Проф. д-р Петър Стоянович, историк, журналист, сценарист, бивш министър на културата

Юлияна Дончева, журналистка

Данаил Кирилов, бивш министър на правосъдието

Чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев, ректор на Лесотехническия университет

Йордан Динев, строителен предприемач

Костадин Костадинов, бивш футболист, треньор

Нина Николина, певица

Проф. д.н. Пенчо Пенчев, декан на Стопанския факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, бивш областен управител на Велико Търново

Д-р Румяна Тодорова, дерматолог, бивш директор на НЗОК

Цветан Лъжански, бизнесмен