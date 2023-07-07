На 7 юли рожден ден имат

Антон Радичев, актьор
Д-р Таня Андреева, акушер-гинеколог, бивш министър на здравеопазването
Проф. д-р Владимир Михайлов, изкуствовед
Проф. Пенчо Пенев, бивш министър на правосъдието и конституционен съдия
Иван Токаджиев, художник, бивш директор на БНТ
Мая Вапцарова, кинорежисьор
Силвия Петкова, актриса
Петър Янков, метеоролог, управител на ТВ МЕТ
Доц. д-р Бойко Великов, бивш директор на БОРКОР
Живко Вангелов, световен и европейски шампион по класическа борба
Бончо Генчев, бивш футболист, национал от САЩ'94
Валери Лачовски, депутат
Екатерина Томова, писателка
Кирил Ефремов, актьор