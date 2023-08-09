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Днес църквата почита св. апостол Матия, вижте имениците

1528

Св. ап. Матия. Преп. Псой. Св. Самуил, презв. Едески

Св. апостол Матия бил родом от Витлеем и произлизал от Юдовото племе. След възнесението на Исус Христос вместо предателя Юда чрез жребий бил избран и причислен към 12-те апостоли. Заедно с тях проповядвал в Юдея, с Петър и Андрей ходил в сирийска Антиохия, в кападокийския град Тиан и Синоп, където го затвории в тъмница.

Пътешествал в Амасия, Едеса, Севастия и дори в Етиопия. Бил убит с камъни в Йерусалим.

Имен ден празнуват Матей, Мати, Матьо, Матия, Матея

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