Днес църквата почита св. апостол Матия, вижте имениците

Св. ап. Матия. Преп. Псой. Св. Самуил, презв. Едески

Св. апостол Матия бил родом от Витлеем и произлизал от Юдовото племе. След възнесението на Исус Христос вместо предателя Юда чрез жребий бил избран и причислен към 12-те апостоли. Заедно с тях проповядвал в Юдея, с Петър и Андрей ходил в сирийска Антиохия, в кападокийския град Тиан и Синоп, където го затвории в тъмница.

Пътешествал в Амасия, Едеса, Севастия и дори в Етиопия. Бил убит с камъни в Йерусалим.

Имен ден празнуват Матей, Мати, Матьо, Матия, Матея