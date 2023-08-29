На 29 август рожден ден имат

Генерал-майор чл.-кор. проф. д-р Николай Петров, ръководител на Катедра по анестезиология, реанимация и интензивно лечение на ВМА, бивш министър на здравеопазването, бивш началник на ВМА, член на лигата "Лекарите, на които вярваме"
Проф. Мариана Евстатиева-Биолчева, режисьор, почетен професор на Нов български университет
Душана Здравкова, юрист, бивш евродепутат
Проф. Светлана Шаренкова, издател, председател на Форум “България-Русия”
Осман Октай, бивш зам.-председател на ДПС
Александър Койчев Иванов, депутат
Д-р Пламен Димитров, психолог
Стилиян Иванов, режисьор и сценарист
Гергана Плетньова, актриса