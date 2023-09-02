ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Мартин Вечев: Легендарен професор дойде у на...

Видео Подкаст image/svg+xml Судоку
Моят 24 часа
image/svg+xml
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/15362256 www.24chasa.bg

На 2 септември рожден ден имат

1432

Петър Вучков, актьор, дългогодишен водещ на телевизионното състезание "Минута е много"

Мая Георгиева, зам.-председател на Надзорния съвет на Първа инвестиционна банка

Проф. д-р Мария Миланова, началник на Клиниката по кардиология в УМБАЛСМ “Пирогов”

Мартин Иванов, историк, бивш председател на Държавна агенция “Архиви”

Иван Тенев, светски хроникьор, шеф на “Агенция Тенев”

Найден Зеленогорски, лидер на гражданско сдружение “Достойнството на един народ” (ДЕН)

Радослав Великов, олимпийски медалист по борба свободен стил

Петър Бочуков, журналист

Рашко Узунов, кинорежисьор

Александър Томаш, треньор по футбол

Елица Тодорова, певица

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още от Празници

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини