На 2 септември рожден ден имат

Петър Вучков, актьор, дългогодишен водещ на телевизионното състезание "Минута е много"

Мая Георгиева, зам.-председател на Надзорния съвет на Първа инвестиционна банка

Проф. д-р Мария Миланова, началник на Клиниката по кардиология в УМБАЛСМ “Пирогов”

Мартин Иванов, историк, бивш председател на Държавна агенция “Архиви”

Иван Тенев, светски хроникьор, шеф на “Агенция Тенев”

Найден Зеленогорски, лидер на гражданско сдружение “Достойнството на един народ” (ДЕН)

Радослав Великов, олимпийски медалист по борба свободен стил

Петър Бочуков, журналист

Рашко Узунов, кинорежисьор

Александър Томаш, треньор по футбол

Елица Тодорова, певица