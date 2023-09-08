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Зеленски: Умеров може да рестартира министерството...

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На 8 септември рожден ден имат

1348

Янаки Стоилов, конституционен съдия, бивш министър на правосъдието, бивш депутат

Зоя Паунова, почетен генерален консул на Швеция в България, съветник към “Астра Зенека - България”

Проф. д-р Даниела Бобева, икономист и финансист, бивш вицепремиер по икономическото развитие

Проф. Христо Шивачев, дм, началник на Клиника по детска хирургия в УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”, национален консултант по детска хирургия, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Благой Рагин, почетен председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация

Д-р Калин Георгиев, лицево-челюстен хирург в “Пирогов”

Даниел Петров, олимпийски шампион по бокс

Иван Велчев-Йово, художник

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