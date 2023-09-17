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Прогнозата за времето подсказва какво ще ни боли п...

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На 17 септември рожден ден имат

972

Проф. Минчо Минчев, цигулар

Михаил Вешим, писател

Проф. Петър Киров, двукратен олимпийски шампион по класическа борба, преподавател в НСА

О.з. ген.-лейтенант Атанас Самандов, бивш секретар по отбрана и сигурност на президента Плевнелиев

Д-р Данка Манукова, началник-отделение по неврология в МБАЛ “Проф. Д. Ранев” - гр. Пещера

Мария Рамова, главен счетоводител на МБАЛ “Проф. Д. Ранев”- гр. Пещера

Д-р Никола Боянов, началник-отделение по гастроентерология в УМБАЛ “Пълмед”

Румяна Сидерова, бивш член на ЦИК

Янко Янков, член на ЦОБ на ДПС

Георги Иванов Георгиев, депутат

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