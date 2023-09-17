На 17 септември рожден ден имат

Проф. Минчо Минчев, цигулар
Михаил Вешим, писател
Проф. Петър Киров, двукратен олимпийски шампион по класическа борба, преподавател в НСА
О.з. ген.-лейтенант Атанас Самандов, бивш секретар по отбрана и сигурност на президента Плевнелиев
Д-р Данка Манукова, началник-отделение по неврология в МБАЛ “Проф. Д. Ранев” - гр. Пещера
Мария Рамова, главен счетоводител на МБАЛ “Проф. Д. Ранев”- гр. Пещера
Д-р Никола Боянов, началник-отделение по гастроентерология в УМБАЛ “Пълмед”
Румяна Сидерова, бивш член на ЦИК
Янко Янков, член на ЦОБ на ДПС
Георги Иванов Георгиев, депутат