На 17 септември рожден ден имат

Проф. Минчо Минчев, цигулар

Михаил Вешим, писател

Проф. Петър Киров, двукратен олимпийски шампион по класическа борба, преподавател в НСА

О.з. ген.-лейтенант Атанас Самандов, бивш секретар по отбрана и сигурност на президента Плевнелиев

Д-р Данка Манукова, началник-отделение по неврология в МБАЛ “Проф. Д. Ранев” - гр. Пещера

Мария Рамова, главен счетоводител на МБАЛ “Проф. Д. Ранев”- гр. Пещера

Д-р Никола Боянов, началник-отделение по гастроентерология в УМБАЛ “Пълмед”

Румяна Сидерова, бивш член на ЦИК

Янко Янков, член на ЦОБ на ДПС

Георги Иванов Георгиев, депутат