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Байдън: Най-малко 11 американци са убити в Израел

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На 10 октомври рожден ден имат

1144

 Григорий, Великотърновски митрополит

Николай Илиев, актьор, режисьор, продуцент и сценарист 

Маргрет Николова, певица

Тома Биков, председател на Комисията по култура и медии в 49-ото НС

Проф. Пламен Марков, режисьор и театрален

педагог

Юрий Щерк, посланик, постоянен представител на България при ООН и другите международни организации в Женева, Швейцария

Константин Караджов, журналист и продуцент

Анастас Анастасов, бивш конституционен съдия

Цачо Андрейковски, легендарен боксьор

Александър Сабанов, независим кандидат за кмет

Доц. д-р Валери Цветанов, бивш министър на земеделието

Иван Динев-Устата, рап певец

Петьо Петков-Шайбата, актьор

Антон Генов, бивш футболен съдия

Кирил Манолов, оперен певец

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