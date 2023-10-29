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Ваня Григорова упражни правото си на глас: Гласува...

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На 29 октомври рожден ден имат

1320

Ангел Петричев, изпълнителен директор на “Лудогорец”

Доц. д-р Борислав Великов, бивш депутат, председател на 39-ото НС, основател на “Аквахим” АД

Д-р Валери Нецов, началник-отделение по акушерство и гинекология в УМБАЛ “Софиямед”

Атанас Добрев, бивш главен изпълнителен директор на “Виваком”

Д-р Юлия Костадинова, началник-отделение по нервни болести в УМБАЛ “Пълмед”

Доц. Иван Димов, преподавател в НСА, бивш национален треньор по тенис

Димитър Томов, писател

Севделина Арнаудова, медиен съветник на ГЕРБ

Касиел Ноа Ашер (Деса Красова), актриса

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