На 29 октомври рожден ден имат

Ангел Петричев, изпълнителен директор на “Лудогорец”
Доц. д-р Борислав Великов, бивш депутат, председател на 39-ото НС, основател на “Аквахим” АД
Д-р Валери Нецов, началник-отделение по акушерство и гинекология в УМБАЛ “Софиямед”
Атанас Добрев, бивш главен изпълнителен директор на “Виваком”
Д-р Юлия Костадинова, началник-отделение по нервни болести в УМБАЛ “Пълмед”
Доц. Иван Димов, преподавател в НСА, бивш национален треньор по тенис
Димитър Томов, писател
Севделина Арнаудова, медиен съветник на ГЕРБ
Касиел Ноа Ашер (Деса Красова), актриса