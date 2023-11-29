На 29 ноември рожден ден имат

Чл.-кор. проф. д-р Николай Габровски, д.м.н., началник на Клиниката по неврохиругия в Пирогов, национален консултант по неврохирургия, председател на Европейска работна група за нововъзникващи технологии и иновации в неврохирургията, председател на Българското дружество по неврохирургия, член на лигата "Лекарите, на които вярваме"

Николай Кокинов, адвокат, бивш градски прокурор на София

Д-р Пламен Петров, началник-отделение по гастроентерология в УМБАЛ “Софиямед”

Доц. д-р Младен Влашки, литературен критик и преподавател

Кичка Бодурова, певица

Ирена Дойчева, главен счетоводител на “Изток плаза” АД

Петър Будевски, режисьор