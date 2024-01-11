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Православен календар за 11 януари, вижте кои са именици днес

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Преп. Теодосий Велики. Преп. Теодосий Антиохийски

 Св. Теодосий Велики пръв въвел общежитийната форма на монашеския подвиг и затова е наречен “началник на общежитието”. Сам той измивал раните на страдащите в неговите болници и помагал за обслужването на разнообразните просители и поклонници. Св. Теодосий бил погребан във Витлеемската пустиня.

„Теодосий“ означава „от Бога даден“ или „Богдан“.

На 11 януари имен ден празнуват Богдан, Бого, Божо, Божил, Богоя, Богдана, Бона, Бонка, Богомил, Богомила, Божан, Божана, Теодор, Теодора, Теодоси, Теодосий, Теодосия.

 

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