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Защо се стигна до поредния случай на брутално наси...

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На 26 януари рожден ден имат

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Божидар Колев, съсобственик на "Технополис" и "Практикер"

Боян Новански, член на ВСС

Светослав Витков-Светльо, певец и музикант, председател на ПП “Глас народен”

Йордан Йончев-Гъмзата, музикант от “Ку-ку бенд”

Валентин Йорданов, седемкратен световен и европейски шампион по свободна борба

Даниел Цочев, актьор

Георги Дилков-Лорда, адвокат

Радка Попова, европейска шампионка по биатлон

Доц. Николай Димитров, социален психолог

Людмил Каравасилев, експерт по корпоративни комуникации

Алена (Светлана Тилкова), астроложка

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