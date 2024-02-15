На 15 февруари рожден ден имат

Николай Берковски, отговорен секретар на в. “Българска армия”

Акад. Ангел Гълъбов, вирусолог

Д-р Цветко Георгиев, ръководител на Отделението по хирургия на новороденото в УМБАЛСМ “Пирогов”, Лекар на годината 2018

Проф. Гарабед Минасян, макроикономист

Комисар Ангел Папалезов, началник на Криминална полиция, първи отдел в ГД “Национална полиция”

Проф. Божидар Бояджиев, художник

Арх. Георги Стоев, бивш зам.-министър на културата

Деси Банова-Плевнелиева, тв водеща

Д-р Алеко Кюркчиев, ръководител на Отделението за профилактика на тромбоемболизма във ВМА, бивш депутат

Антоанета Байчева, бивш генерален консул на България във Франкфурт на Майн

Д-р Валя Петрова, началник на микробиологична лаборатория в МБАЛ “Проф. Д. Ранев” - гр. Пещера

Д-р Маринела Димова, началник на микробиологичната лаборатория в МБАЛ “Бургасмед”

Валери Божинов, футболист

Емил Гъргоров - Бадема, бивш футболен национал

Ива Пранджева, лекоатлетка и треньорка

Виргиния Здравкова, модна дизайнерка

Росен Рашев - Рошпака, художник