На 18 февруари рожден ден имат

Магърдич Халваджиян, продуцент и режисьор
Георги Ангелов, конституционен съдия
Проф. д-р Таню Бонев, астроном
Диляна Георгиева, двукратна световна шампионка по художествена гимнастика
Камен Спасов, бизнесмен
Йордан Дафов, диригент и композитор
Магърдич Халваджиян, продуцент и режисьор
Георги Ангелов, конституционен съдия
Проф. д-р Таню Бонев, астроном
Диляна Георгиева, двукратна световна шампионка по художествена гимнастика
Камен Спасов, бизнесмен
Йордан Дафов, диригент и композитор
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