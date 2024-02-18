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Осиновена в САЩ ромка сбъдна американската мечта, ...

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На 18 февруари рожден ден имат

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Магърдич Халваджиян, продуцент и режисьор 

Георги Ангелов, конституционен съдия

Проф. д-р Таню Бонев, астроном

Диляна Георгиева, двукратна световна шампионка по художествена гимнастика

Камен Спасов, бизнесмен

Йордан Дафов, диригент и композитор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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