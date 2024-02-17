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10 ключови момента от живота на Навални (Видео)

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На 17 февруари рожден ден имат

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Антонина Стоянова, учредител и председател на фондация "Ценности" и академия "Живей елегантно"

Милен Бъзински, частен съдебен изпълнител

Антон Станков, адвокат, бивш министър на правосъдието

Румен Симеонов, банкер, бивш подуправител на БНБ

Доц. Стоян Сопотенски, хирург, член на лигата "Лекарите, на които вярваме"

Иглика Трифонова, режисьор

Проф. Михаил Мелтев, режисьор

Проф. Христо Йоцов, джаз музикант, композитор, барабанист

Васил Тончев, социолог, директор на агенция "Сова-Харис"

Доц. д-р Иван Кирилов Иванов, психолог, преподавател във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Петър Петров, легендарен лекоатлет, олимпийски медалист

Марин Янев, актьор

Ивайло Герасков, актьор

Д-р Силвия Атанасова, началник-отделение по вътрешни болести в МБАЛ "Бургасмед"

Бойко Митков - Бойо, скулптор

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