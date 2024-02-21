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40% от българите имат бити, ругани и тормозени у д...

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На 21 февруари рожден ден имат

1472

Маргарита Петкова, поетеса

Ивайло Иванов, управител на Националния осигурителен институт

Дончо Папазов, мореплавател

Васил Докев-Вадо, художник

Проф. д-р Славчо Томов, директор на научноизследователския институт към Медицинския университет - Плевен, бивш ректор

Пламен Орешарски, финансист, министър-председател на България (май 2013 - август 2014 г.)

Проф. Емилия Друмева, експерт по конституционно право, секретар по правни въпроси на президента Румен Радев, бивш конституционен съдия

Кирил Дончев, композитор

Васил Тончев, социолог

Киро Киров, бизнесмен

Максим Горанов, музикант

Лили Владимирова, художник, собственик на галерия “Нюанс”

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