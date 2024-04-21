На 21 април рожден ден имат

Адриана и Камелия Дунавски, треньорки, бивши състезателки по художествена гимнастика
Валери Николов, основател на търговска верига “Фантастико”
Д-р Валентин Димитров, директор на болница “Пирогов”
Мария Гигова, легендарна гимнастичка
Проф. Пламен Джуров, композитор и диригент
Румяна Попова, народна певица
Силвио Данаилов, спортен мениджър
Проф. д-р Пламен Бочков, бивш ректор на Нов български университет
Тодор Алексиев, бивш волейболист
Евгения Харитонова, бивш член на КЕВР
Оля ал Ахмед, журналист и преводач