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Днес почитаме св. свщмчци Януарий и Теодор в Перги...

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На 21 април рожден ден имат

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Адриана и Камелия Дунавски, треньорки, бивши състезателки по художествена гимнастика

Валери Николов, основател на търговска верига “Фантастико”

Д-р Валентин Димитров, директор на болница “Пирогов”

Мария Гигова, легендарна гимнастичка

Проф. Пламен Джуров, композитор и диригент

Румяна Попова, народна певица

Силвио Данаилов, спортен мениджър

Проф. д-р Пламен Бочков, бивш ректор на Нов български университет

Тодор Алексиев, бивш волейболист

Евгения Харитонова, бивш член на КЕВР

Оля ал Ахмед, журналист и преводач

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