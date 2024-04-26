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На 26 април рожден ден имат

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Наско Сираков, мажоритарен собственик на "Левски", национал от САЩ'94

Доц. Георги Лозанов, медиен експерт, преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация към СУ "Св. Климент Охридски", бивш председател на СЕМ

Проф. д.ю.н. Борис Велчев, ректор на Висшето училище по застраховане и финанаси, бивш председател на Конституционния съд

Антония Първанова, бивш лидер на НДСВ и бивш евродепутат

Силвия Кацарова, певица

Проф. Чавдар Попов, изкуствовед

Генчо Генчев, кмет на Свищов

Георги Денков, композитор

Кирил Божков, музикант и композитор

Ванина Вецина, депутат

Даниел Петров, депутат

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