На 30 април рожден ден имат

Васил Василев-Зуека, актьор
Васил Петров, джаз и поппевeц
Боян Иванович, директор "Корпоративни комуникации" в Yettel
Владислав Горанов, бивш министър на финансите
Д-р Велко Минчев, началник-отделение по медицинска онкология в УМБАЛ "Софиямед"
Георги Кузманов, член на Висшия съдебен съвет
Д-р Петко Димов, началник-отделение по Хирургия в МБАЛ "Бургасмед"
Чл.-кор. проф. Стефан Хаджитодоров, биофизик, заместник-председател на БАН
Славка Бозукова, главен редактор на в. "Стандарт"
Стефан Кисьов, писател
Трендафилка Немска, тонрежисьор
Богдан Боцев, депутат
Слави Кисьов, оперативен директор на "Еспас ауто"
Атанас Камбитов, бивш кмет на Благоевград
Филип Киркоров, руски поппевец с български корени