На 13 май рожден ден имат

Камен Воденичаров, актьор, продуцент, сценарист и режисьор
Доц. д-р Пламен Александров, преподавател в Лесотехническия университет, автор на едни от най-добрите зелени композиции у нас
Асен Гагаузов, бивш министър на регионалното развитие
Проф. Евгени Кузманов, художник, скулптор и писател
Светлин Стоилов, актьор, директор на Театралната формация “Мелпомена”
Кати, фолкпевица
Антония Петрова, Мис България 2009
Даниела Машева, бивш зам.-главен прокурор
Момчил Неков, бивш зам.-министър на земеделието, бивш евродепутат