На 13 май рожден ден имат

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Камен Воденичаров, актьор, продуцент, сценарист и режисьор

Доц. д-р Пламен Александров, преподавател в Лесотехническия университет, автор на едни от най-добрите зелени композиции у нас

Асен Гагаузов, бивш министър на регионалното развитие

Проф. Евгени Кузманов, художник, скулптор и писател

Светлин Стоилов, актьор, директор на Театралната формация “Мелпомена”

Кати, фолкпевица

Антония Петрова, Мис България 2009

Даниела Машева, бивш зам.-главен прокурор

Момчил Неков, бивш зам.-министър на земеделието, бивш евродепутат