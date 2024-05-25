На 25 май рожден ден имат

Петър Стоянов, президент на България (1997-2001), бивш председател на СДС
Калин Сърменов, актьор, директор на Сатиричен театър “Алеко Константинов”
Антон Сираков, адвокат
Методи Савов, алпинист, покорил Еверест
Проф. д-р Христо Хинков, бивш министър на здравеопазването
Ерол Мюмюн, кмет на община Кърджали
Валентин Ревански, кмет на Ямбол
Вихър Стойчев, актьор
Геновева Димитрова, журналист и кинокритик
Игор Марковски, журналист и галерист
Найден Найденов, треньор по волейбол
Велизар Маджаров, спортен журналист
Ивайло Стоянов, ръководител автосервиз “Рено”, Велико Търново