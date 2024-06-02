ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

“И аз за тия хора съм тръгнал да умирам…”

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ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/18060983 www.24chasa.bg

На 2 юни рожден ден имат

1456

Петър Манджуков, бизнесмен

Хараламби Анчев, юрист, бивш вицепремиер и министър на правосъдието

Севда Шишманова, журналист и продуцент

Евгени Минчев, светски хроникьор

Проф. д-р Валери Димитров, юрист, бивш председател на Сметната палата

Цветомир Паунов, административен секретар и координатор на ГЕРБ

Тодор Гребенаров, бивш директор на ГД “Жандармерия, специални операции и борба с тероризма”

Георги Донков, бивш футболист, треньор

Константин Тилев, радиожурналист, основател на първото частно радио FM+,

Константин Еленков, литературен критик

Робин Кафалиев, актьор, продуцент

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