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Младите европейци са повод за оптимизъм за бъдещет...

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На 4 юни рожден ден имат

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Мария Бакалова, актриса

Спас Русев, бизнесмен

Чл.-кор. проф. Николай Милошев, директор на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН

Милица Божинова, певица от “Фамилия Тоника”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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