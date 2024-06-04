На 4 юни рожден ден имат

Мария Бакалова, актриса
Спас Русев, бизнесмен
Чл.-кор. проф. Николай Милошев, директор на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН
Милица Божинова, певица от “Фамилия Тоника”
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Мария Бакалова, актриса
Спас Русев, бизнесмен
Чл.-кор. проф. Николай Милошев, директор на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН
Милица Божинова, певица от “Фамилия Тоника”
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