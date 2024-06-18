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Президентът Радев на 61 - в топформа, която държи ...

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На 18 юни рожден ден имат

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Румен Радев, президент на Република България

Доц. д-р Росен Карадимов, служебен министър на иновациите и растежа

Бойко Коцев, дипломат

Веселин Близнаков, бивш министър на отбраната

Калин Вельов, музикант, перкусионист

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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