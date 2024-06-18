На 18 юни рожден ден имат

Румен Радев, президент на Република България
Доц. д-р Росен Карадимов, служебен министър на иновациите и растежа
Бойко Коцев, дипломат
Веселин Близнаков, бивш министър на отбраната
Калин Вельов, музикант, перкусионист
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Румен Радев, президент на Република България
Доц. д-р Росен Карадимов, служебен министър на иновациите и растежа
Бойко Коцев, дипломат
Веселин Близнаков, бивш министър на отбраната
Калин Вельов, музикант, перкусионист
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