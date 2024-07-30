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Честит рожден ден на Елена Фотева!

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Днес рожденичка е Елена Фотева, фоторепортер в бургаския ни екип. Човек с огромен опит в професията и голямо сърце за приятели и близки.

Пожелаваме ѝ здраве и благосклонни планети в хороскопа.

Честит празник, Ели!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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