Честит рожден ден на Елена Фотева!

Днес рожденичка е Елена Фотева, фоторепортер в бургаския ни екип. Човек с огромен опит в професията и голямо сърце за приятели и близки.
Пожелаваме ѝ здраве и благосклонни планети в хороскопа.
Честит празник, Ели!
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Днес рожденичка е Елена Фотева, фоторепортер в бургаския ни екип. Човек с огромен опит в професията и голямо сърце за приятели и близки.
Пожелаваме ѝ здраве и благосклонни планети в хороскопа.
Честит празник, Ели!
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