На 13 август рожден ден имат

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Кристалина Георгиева, управляващ директор на Международния валутен фонд, бивш главен изпълнителен директор на Световната банка, бивш зам.-председател на ЕК и комисар за бюджет и човешки ресурси

Михаил Белчев, композитор, поет и певец

Андрей Слабаков, режисьор, бивш евродепутат

Емил Кременлиев, бивш национал по футбол, директор на детско-юношеската школа на ФК “Арда”

Емил Христов, кинооператор и режисьор

Иван Валентинов Иванов, депутат, бивш министър на земеделието

Лъчезар Иванов, лекар, депутат в 50-ото НС

Иво Желев, социолог

Елена Телбис, актриса