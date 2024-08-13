На 13 август рожден ден имат

Кристалина Георгиева, управляващ директор на Международния валутен фонд, бивш главен изпълнителен директор на Световната банка, бивш зам.-председател на ЕК и комисар за бюджет и човешки ресурси
Михаил Белчев, композитор, поет и певец
Андрей Слабаков, режисьор, бивш евродепутат
Емил Кременлиев, бивш национал по футбол, директор на детско-юношеската школа на ФК “Арда”
Емил Христов, кинооператор и режисьор
Иван Валентинов Иванов, депутат, бивш министър на земеделието
Лъчезар Иванов, лекар, депутат в 50-ото НС
Иво Желев, социолог
Елена Телбис, актриса