На 30 август рожден ден имат

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Александър Кадиев, актьор и тв водещ

Илия Ел-Фелеки, предприемач

Светлан Стоев, постоянен секретар на Министерството на външните работи, бивш служебен министър на външните работи

Бисер Троянов, съдия във ВКС

Найден Вълчев, поет и преводач

Виктория Петрова, журналистка

Дарин и Деян Ангелови, актьори

Проф. Христо Смоленов, експерт по антитероризъм

Весела Бабинова, актриса

Елеонора Николова, юрист, бивш директор на БОРКОР

Ивайло Костадинов, депутат

Михаил Йончев, певец

Светослав Тодоров, бивш национал по футбол