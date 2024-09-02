На 2 септември рожден ден имат

Мая Георгиева, зам.-председател на Надзорния съвет на Първа инвестиционна банка
Проф. д-р Мария Миланова, началник на Клиниката по кардиология в УМБАЛСМ “Пирогов”
Петър Вучков, актьор, дългогодишен водещ на телевизионното състезание “Минута е много”
Иван Тенев, светски хроникьор, шеф на “Агенция Тенев”
Найден Зеленогорски, председател на гражданското сдружение “Достойнството на един народ ” (ДЕН), бивш депутат
Радослав Великов, олимпийски медалист по борба свободен стил, треньор
Рашко Узунов, кинорежисьор
Александър Томаш, треньор по футбол
Елица Тодорова, певица