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Днес започва регистрацията в ЦИК - интригата е кое...

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На 2 септември рожден ден имат

600

Мая Георгиева, зам.-председател на Надзорния съвет на Първа инвестиционна банка

Проф. д-р Мария Миланова, началник на Клиниката по кардиология в УМБАЛСМ “Пирогов”

Петър Вучков, актьор, дългогодишен водещ на телевизионното състезание “Минута е много”

Иван Тенев, светски хроникьор, шеф на “Агенция Тенев”

Найден Зеленогорски, председател на гражданското сдружение “Достойнството на един народ ” (ДЕН), бивш депутат

Радослав Великов, олимпийски медалист по борба свободен стил, треньор

Рашко Узунов, кинорежисьор

Александър Томаш, треньор по футбол

Елица Тодорова, певица

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