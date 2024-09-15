На 15 септември рожден ден имат

Проф. Атанас Атанасов, актьор и режисьор
Акад. Пламен Карталов, директор на Софийската опера и балет
Милен Миланов, актьор, бивш дългогодишен председател и съосновател на фондация “А'Аскеер”
Проф. д-р Огнян Бранков, детски хирург
Нели Рангелова, естрадна певица
Драгомир Симеонов, журналист
Георги Илиев-Майкъла, бизнесмен, бивш футболист
Димитрина Ходжева, директор на фондация “Димитър Бербатов”
Александър Александров, депутат
Александър Андреев, бивш председател на ЦИК
Петър Зехтински, бивш футболист
Китодар Тодоров, актьор