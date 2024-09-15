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Писателят Георги Марков: Ако бях останал в Българи...

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На 15 септември рожден ден имат

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Проф. Атанас Атанасов, актьор и режисьор

Акад. Пламен Карталов, директор на Софийската опера и балет

Милен Миланов, актьор, бивш дългогодишен председател и съосновател на фондация “А'Аскеер”

Проф. д-р Огнян Бранков, детски хирург

Нели Рангелова, естрадна певица

Драгомир Симеонов, журналист

Георги Илиев-Майкъла, бизнесмен, бивш футболист

Димитрина Ходжева, директор на фондация “Димитър Бербатов”

Александър Александров, депутат

Александър Андреев, бивш председател на ЦИК

Петър Зехтински, бивш футболист

Китодар Тодоров, актьор

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