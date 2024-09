Днес празнува София, ето как

17 септември е Ден на София. Православната църква почита светите великомъченици Надежда, Вяра, Любов и майка им София. На този ден градът, приел името на храма „Света София" - Божията премъдрост, отбелязва своя празник.

В 10 ч ще се проведе тържественото заседание на Столичният общински съвет, на което изявени личности ще бъдат удостоени със званията почетен граждани на София - "Почетен знак на Столичната община" и "Значка на София".

От 11:30 ч., пред храма, базиликата „Света София", по традиция ще се проведе тържествена церемония по издигане знамето на София. Тържествен водосвет ще отслужи Негово Светейшество българския патриарх Данийл. Приветствено слово по повод празника на града ще изнесе кметът Васил Терзиев.

В Софийска градска художествена галерия ще бъдат връчени Наградите на Столичната община за ярки постижения в областта на културата.

На 17 септември с вход свободен за посетители ще работят - Регионален исторически музей – София – постоянна експозиция и временни изложби в сградата на пл. "Бански" № 1, Античен културно-комуникационен комплекс "Сердика", Археологическото ниво на храм "Света София", Археологически парк "Западна порта на Сердика", Гробница на княз Александър I, Експозиция за национално помирение, Триъгълната кула на Сердика, Софийската градска художествена галерия и филиали: галерия музей „Дечко Узунов" и галерия „Васка Емануилова".

От 17 до 23 септември, парк пред НДК се провежда фестивала "Аз съм София".

В Деня на София на площад "Славейков" започва Международното триенале на сценичния плакат и изложбена поредица "Алея на славата".

От 17:30 ч. в парк "Заимов" ще се проведе празничен танцов спектакъл.

От 19 ч. на сцена на ул. "Алабин" № 39 – Фестивал New Kids from the Block представя концерт и огнен спектакъл. В същия час общински културен институт Дом на културата "Красно село" представя концерт на Галина Апостолова (пиано) и Раиса Запрянова (виола), част от цикъла "Музикални вторници" с вход свободен.

А от 20:30 ч. в Археологически парк "Западна порта на Сердика" ще се проведе визуален танцов пърформанс "Граници на реалността" на "Дерида Денс Център".

Редица събития ще се проведат на открито, ще има изложби, музикални и танцови събития, уличен театър, книжни фестивали, литературни и исторически маршрути, спортни събития, детски програми. В общинските културни институти, както и Столичната библиотека също има събития, посветени на празника.

Вижте всички събития:

3 - 21 септември - Международен фестивал за уличен и куклен театър „Панаир на куклите"

13 - 15 септември, между бул. "Дондуков", бул. "Мария-Луиза", бул. "Сливница" и бул. "Васил Левски" – "КвАРТал Фестивал 2024: Духът на Стара София".

13 - 18 септември, Народно читалище "Алеко Константинов – 1897" (ул. "Оборище" № 73) – Изложба "Незабравените читалища на София".

13 - 30 септември – Програма на открита сцена "Контейнер Vox Populi".

14 септември, 10 ч. – 18 ч., Общински културен институт Научнообразователен детски център "Музейко" – "Професия под лупа: Хрониките на София".

15 септември, 9 ч. – 13:00 ч., площад "Народно събрание" – "Есенен авто ретро салон и парад".

15 септември, 16:00 ч., парк "Герена" – Концерт "Подуенски музиканти".

16 – 27 септември, Народно читалище "Светлина 1928" – село Горни Лозен, Народно читалище Христо Ботев – 1909", Казичене, Народно читалище "Изгрев", Волуяк – Изложба "Танците на Шоплука".

16 септември, 19:00 ч., парк на Военна академия "Г. С. Раковски" – Концерт на Симфониета "София" с диригент – Свилен Симеонов, солистка – Союнг Ю (сопран, Южна Корея). Вход свободен.

16 септември, 17:00 ч., Столична библиотека – Фотодокументална изложба "Призванието да бъдеш кмет", посветена на 90 години от встъпването в длъжност кмет на София на инж. Иван Иванов. Акцент в изложбата е културното развитие на София при управлението на инж. Иван Иванов. От 17:30 ч. в Американския център на Столичната библиотека ще се проведе кръгла маса за културното и духовно развитие на София при управлението на инж. Иван Иванов.

17 септември, 11:30 ч., пред храм "Света София" – Тържествена церемония по издигане знамето на град София и водосвет.

17 септември, 17:30 ч., Софийска градска художествена галерия – Церемония по връчване Наградите на Столичната община за ярки постижения в областта на културата.

17 – 23 септември, парк пред НДК – Градски фестивал "Аз съм София". Вижте повече тук.

17 септември – ВХОД СВОБОДЕН за посетители в Софийската градска художествена галерия и филиали: галерия музей „Дечко Узунов" и галерия „Васка Емануилова"; Регионален исторически музей – София – постоянна експозиция и временни изложби в сградата на пл. "Бански" № 1, Античен културно-комуникационен комплекс "Сердика", Археологическото ниво на храм "Света София", Археологически парк "Западна порта на Сердика", Гробница на княз Александър I, Експозиция за национално помирение, Триъгълната кула на Сердика.

17 септември – 8 октомври – Временен инфопункт #soInfoIntoSofia в градина "Кристал". Вижте повече тук.

17 – 30 септември, площад "Славейков" – Международното триенале на сценичния плакат и изложбена поредица "Алея на славата" представят международната плакатна акция "Контакт".

17 септември, Централни хали – Целодневна програма: Безплатен достъп до VR разходка в Антична Сердика; представяне на артефакт от Регионален исторически музей – София, свързан с историята на града; Фермерски пазар на български производители; Представяне на проект и изложба "Истории зад фасадите" на Регионален исторически музей – София.

17 септември, 16:00 ч., Общински културен институт Дом на културата "Искър" – Форум театрално представление "Ключът е в теб", представено от Сдружение "Сторикечърс". Вижте повече тук.

17 септември, 17:30 ч., парк "Заимов" – Празничен танцов спектакъл.

17 септември, 19:00 ч., сцена на ул. "Алабин" № 39 – Фестивал New Kids from the Block представя концерт и огнен спектакъл.

17 септември, 19:00 ч., Общински културен институт Дом на културата "Красно село" – Концерт на Галина Апостолова (пиано) и Раиса Запрянова (виола), част от цикъла "Музикални вторници".

17 септември, 20:30 ч., Археологически парк "Западна порта на Сердика" – визуален танцов пърформанс "Граници на реалността" на "Дерида Денс Център".

17 септември, Празникът на София в Регионалния исторически музей – София. Вижте повече тук.

17 септември, Празнична програма на Регионалния исторически музей – София. Вижте повече тук.

18 септември, 18:00 ч., Народно читалище "Братя Миладинови – 1917" – Музикален и театрален спектакъл, 3D мапинг и изложби от проект "Възраждащата се зала на Княжево – Архитектурата, обединяваща изкуствата". Вижте повече тук.

18 септември, 18:30 ч. – "Литературни маршрути" – Маршрут "Затрупана София" и вечното състояние на Кирил Христов" с автор и водещ София Стоянова.

18 септември, 19:00 ч., зала 1 на НДК – 14. Международен фестивал за поп и рок музика "София".

19 – 22 септември, парк пред НДК, 11:00 ч. – 20:00 ч. – Фермерски фестивал "Хранкооп". Вижте повече тук.

19 септември, 18:00 ч., Общински културен институт Дом на културата "Искър" – Открита лекция "София – премъдрост Божия и Св. Мъченици Вяра, Надежда и Любов и тяхната майка София" на богослова проф. Павел Павлов. Вход свободен. Вижте повече тук.

21 и 22 септември – Европейски дни на наследството София 2024.

21 и 22 септември, Археологически парк "Западна порта на Сердика" – Фестивал на античното наследство "Сердика е моят Рим". Вижте повече тук.

21 – 24 септември, 10:00 ч. – 22:00 ч., парк "Студентски" – "Парк Фест".

​​​​​​26 септември – 2 октомври, Национална библиотека "Св.св. Кирил и Методий" – Есенни ателиета по творческо писане.

27 – 30 септември – Международен поетичен фестивал "Софийските метафори". Вижте повече тук.

27 – 29 септември, площад "Славейков" – Второ издание на фестивала за улична музика и автентична градска култура Street Music Fest. Вижте повече тук.

28 септември, 19:00 ч., Дом на киното – Беседа "Изгубените софийски символи. Архикултурни разкази" с Виктор Топалов от "Бохемска София" и Здравко Петров от "Исторически маршрути".

ИЗЛОЖБИ в ГАЛЕРИЯ НА ОТКРИТО:

2 – 16 септември, Галерия на открито в градина "Кристал" – Изложба The Sofianer. Вижте повече тук.

3 – 18 септември, Галерия на открито в Градската градина – Изложба "Изчезналите кина на София".

5 – 19 септември, Галерия на открито в парка пред НДК (Алеята до кино "Кабана") – Изложба "Спортът и децата на София".

12 септември, Галерия на открито на "Мост на влюбените" – Изложба "Европа близо до мен".

17 септември, Галерия на открито в градина "Кристал" – Изложба "Светлините на града".