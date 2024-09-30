Вижте къде в София няма да има вода утре



На 1 октомври (вторник) 2024 г. във връзка с подмяна на въздушници във в.з. „Бункера" се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 22:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

Южна част на бул. „Околовръстен път" между пътя за лифт „Симеоново" до бул. „Симеоновско шосе"

бул. „Околовръстен път" между бул. „Черни връх" и бул. „България" , бензиностанция „Шел", база на „Волф", Езиково училище и частна детска градина „ЕСПА"

кв. „Витоша" между бул. „Симеоновско шосе", ул. „Проф. Васил Арнаудов", ул. „Проф. Георги Манев" и бул. „Околовръстен път", к-с „Макси", к-с „Преслав" и к-с „Градина"

кв. „Кръстова вада" между бул. „Черни връх" от №91 до №151, ул. „Димитър Манев", ул. „Ген. Иван Колев" и бул. „Околовръстен път"

кв. „Манастирски ливади-изток" между ул. „Луи Айер", ул. „Шарл Шампо", бул. „Околовръстен път" и ул. „Йордан Бакалов Стубел"

кв. „Малинова долина" между ул. „Бистришко шосе", ул. „Проф. Теодор

Горанов", ул. „Проф. Юрдан Дачков" и ул. „Околовръстен път"

„Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси след 22:00 часа на 1 октомври 2024 г.:

ул. „Луи Айер" колелото на автобуса;

ул. „Георги Русев" на кръстовището с ул. „Проф. д-р Боян Боянов".

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.