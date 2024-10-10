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Ураганът Милтън връхлетя Флорида (Видео, снимки)

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На 10 октомври рожден ден имат

1848

Григорий, Великотърновски митрополит

Николай Илиев, актьор, режисьор, продуцент и сценарист

Маргрет Николова, певица

Тома Биков, зам.-председател на Комисията по култура и медии

Проф. Пламен Марков, режисьор и театрален педагог

Александър Сабанов, кмет на Силистра

Юрий Щерк, посланик, постоянен представител на България при ООН и другите международни организации в Женева, Швейцария

Константин Караджов, журналист и продуцент

Цачо Андрейковски, легендарен боксьор

Анастас Анастасов, бивш конституционен съдия

Антон Генов, бивш футболен съдия

Доц. д-р Валери Цветанов, бивш министър на земеделието

Иван Динев-Устата, рап певец

Кирил Манолов, оперен певец

Петьо Петков-Шайбата, актьор

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