На 10 октомври рожден ден имат

Григорий, Великотърновски митрополит
Николай Илиев, актьор, режисьор, продуцент и сценарист
Маргрет Николова, певица
Тома Биков, зам.-председател на Комисията по култура и медии
Проф. Пламен Марков, режисьор и театрален педагог
Александър Сабанов, кмет на Силистра
Юрий Щерк, посланик, постоянен представител на България при ООН и другите международни организации в Женева, Швейцария
Константин Караджов, журналист и продуцент
Цачо Андрейковски, легендарен боксьор
Анастас Анастасов, бивш конституционен съдия
Антон Генов, бивш футболен съдия
Доц. д-р Валери Цветанов, бивш министър на земеделието
Иван Динев-Устата, рап певец
Кирил Манолов, оперен певец
Петьо Петков-Шайбата, актьор