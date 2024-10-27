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На 27 октомври рожден ден имат

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Иван Несторов-Амебата, музикант, съсобственик на “София Мюзик Ентърпрайсиз”

Нико Тупарев, телевизионен продуцент

Проф. Атанас Атанасов, композитор и педагог

Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенция за устойчиво енергийно развитие

Емилиян Абаджиев, ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси в посолството на България във Виена, бивш изпълнителен директор на Индустриален холдинг “България” АД

Страхил Иванов, управител на Агенция за недвижими имоти “Явлена”

Д-р Радослав Петков, началник-отделение по образна диагностика в УМБАЛ “Софиямед”

Ивайло Кутов, политолог

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