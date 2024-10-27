На 27 октомври рожден ден имат

Иван Несторов-Амебата, музикант, съсобственик на “София Мюзик Ентърпрайсиз”
Нико Тупарев, телевизионен продуцент
Проф. Атанас Атанасов, композитор и педагог
Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенция за устойчиво енергийно развитие
Емилиян Абаджиев, ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси в посолството на България във Виена, бивш изпълнителен директор на Индустриален холдинг “България” АД
Страхил Иванов, управител на Агенция за недвижими имоти “Явлена”
Д-р Радослав Петков, началник-отделение по образна диагностика в УМБАЛ “Софиямед”
Ивайло Кутов, политолог