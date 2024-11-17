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Православен календар за 17 ноември

3364

9 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Св. Григорий Неокесарийски, чудотворец

Св. Григорий живял през III в. Той водел пустинен живот, но по настояване на вярващите от Неокесария приел да им стане епископ. Св. Григорий се прославил с добродетелните си дела, участвал в Антиохийския събор, оставил ни чудесен по своя произход "Символ на вярата", "Каноническо послание" и "Похвално слово за Ориген". Господ прославил верния свой служител чрез дара на чудотворството. Чудесата му били тъй многобройни, че го наричали втори Мойсей.

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