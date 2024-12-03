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В понеделник, удобния за депутата Тервел ден, този...

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На 3 декември рожден ден имат

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Албена Денкова, фигуристка, двукратна световна шампионка при танцови двойки 

Добрин Добрев, кмет на Разград

Атанас Славов, депутат

Мартин Стоев, треньор по волейбол

Володя Стоянов, певец

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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