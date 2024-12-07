На 7 декември рожден ден имат

Димитър Аврамов, режисьор
Желязко Гагов, кмет на Панагюрище
Симона Дянкова, олимпийска шампионка от ансамбъла по художествена гимнастика
Петър Александров, футболен треньор
Ованес Торосян, актьор
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Димитър Аврамов, режисьор
Желязко Гагов, кмет на Панагюрище
Симона Дянкова, олимпийска шампионка от ансамбъла по художествена гимнастика
Петър Александров, футболен треньор
Ованес Торосян, актьор
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