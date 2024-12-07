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Андрей Новаков: Нов живот за хората и бизнеса – да...

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На 7 декември рожден ден имат

1060

Димитър Аврамов, режисьор

Желязко Гагов, кмет на Панагюрище

Симона Дянкова, олимпийска шампионка от ансамбъла по художествена гимнастика

Петър Александров, футболен треньор

Ованес Торосян, актьор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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