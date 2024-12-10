ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двоен удар ако вдигнат данъка за ракията – става п...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/19488181 www.24chasa.bg

На 10 декември рожден ден имат

800

Максим Бехар, журналист, главен изпълнителен директор на M3 Communications Group, Inc., член на Изпълнителния комитет на Световната пиар организация ICCO, почетен генерален консул на Република Сейшели в България, вицепрезидент на Атлантическия клуб в България

Ивайло Христов, актьор и режисьор

Проф. д-р Антоний Тодоров, политолог, преподавател в Нов български университет

Гриша Ганчев, бизнесмен

Слави Бинев, президент на българската федерация по олимпийско таекуондо, лидер на Европейската полицейска таекуондо федерация, и вицепрезидент на Световната професионална федерация

Стефан А. Щерев, актьор и тв водещ

Васил Иванов, журналист

Теодора Пеева, главен редактор на “Сега”, председател на Съюза на издателите в България

Моника Попова, художничка

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

С Европа е лесно - от евтини коли до диаманти