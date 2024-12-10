На 10 декември рожден ден имат

Максим Бехар, журналист, главен изпълнителен директор на M3 Communications Group, Inc., член на Изпълнителния комитет на Световната пиар организация ICCO, почетен генерален консул на Република Сейшели в България, вицепрезидент на Атлантическия клуб в България
Ивайло Христов, актьор и режисьор
Проф. д-р Антоний Тодоров, политолог, преподавател в Нов български университет
Гриша Ганчев, бизнесмен
Слави Бинев, президент на българската федерация по олимпийско таекуондо, лидер на Европейската полицейска таекуондо федерация, и вицепрезидент на Световната професионална федерация
Стефан А. Щерев, актьор и тв водещ
Васил Иванов, журналист
Теодора Пеева, главен редактор на “Сега”, председател на Съюза на издателите в България
Моника Попова, художничка