На 10 декември рожден ден имат

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Максим Бехар, журналист, главен изпълнителен директор на M3 Communications Group, Inc., член на Изпълнителния комитет на Световната пиар организация ICCO, почетен генерален консул на Република Сейшели в България, вицепрезидент на Атлантическия клуб в България

Ивайло Христов, актьор и режисьор

Проф. д-р Антоний Тодоров, политолог, преподавател в Нов български университет

Гриша Ганчев, бизнесмен

Слави Бинев, президент на българската федерация по олимпийско таекуондо, лидер на Европейската полицейска таекуондо федерация, и вицепрезидент на Световната професионална федерация

Стефан А. Щерев, актьор и тв водещ

Васил Иванов, журналист

Теодора Пеева, главен редактор на “Сега”, председател на Съюза на издателите в България

Моника Попова, художничка