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Пожарникари изгасили 30 пожара само за последните ...

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На 12 декември рожден ден имат

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Георги Гергов, бизнесмен

Проф. Божидар Манов, кинокритик

Христо Тотев, кинооператор

Бони (Бонка Илиева), попфолк певица

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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