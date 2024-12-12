На 12 декември рожден ден имат

Георги Гергов, бизнесмен
Проф. Божидар Манов, кинокритик
Христо Тотев, кинооператор
Бони (Бонка Илиева), попфолк певица
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Георги Гергов, бизнесмен
Проф. Божидар Манов, кинокритик
Христо Тотев, кинооператор
Бони (Бонка Илиева), попфолк певица
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