На 9 януари рожден ден имат

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Бойко Василев, журналист

Нина Добрев, канадска актриса с български корени

Бойко Пенков, зам.-министър на здравеопазването

Явор Милушев, актьор

Ветко Арабаджиев, бизнесмен

Екатерина Бончева, журналист, член на Комисията по досиетата

Ивайло Вълчев, евродепутат

Проф. Райна Николова, д.ю.н, преподавател по административен процес в НБУ, бивш член на СЕМ

Росен Кожухаров, адвокат, бивш главен секретар на президента Плевнелиев

Светлин Михайлов, юрист

Стефан Личев, бизнесмен

Тодор Скримов, волейболист

Венцислав Мартинов, хуморист, режисьор

Костадин Бонев, режисьор

Васко Жеков, писател