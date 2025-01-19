На 19 януари рожден ден имат

Димитър Ковачев - Фънки, музикант, съсобственик на "София Мюзик Ентърпрайзис"
Княгиня Калина, дъщеря на Симеон Сакскобургготски
Проф. д-р инж. Стоян Братоев, изпълнителен директор на “Метрополитен” ЕАД
Илияна Цанова, заместник генерален директор на Генерална дирекция “Бюджет” на ЕК, бивш служебен вицепремиер
Д-р Божидар Нанев, бивш министър на здравеопазването
Доц. Борислав Цеков, доктор по конституционно право, съсобственик на “Галъп интернешънъл Болкан”
Йорданка Благоева, двукратна олимпийска медалистка по лека атлетика
Доц. Светослав Малинов, политолог, ръководител на катедра “Политология” в СУ “Св. Климент Охридски”, бивш евродепутат
Боян Даскалов, режисьор
Д-р Диляна Василева, началник отделение по нуклеарна медицина в УМБАЛ “Софиямед”
Д-р Таньо Стефанов, началник отделение по гръдна хирургия в МБАЛ “Бургасмед”
Александър Александров-Кривия, бивш национал по футбол, главен скаут на БФС за Югоизточна България