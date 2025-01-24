На 24 януари рожден ден имат

Проф. Георги Чапкънов, скулптор
Д-р Людмил Веселинов, кмет на Попово
Петър Куленски, кмет на Пазарджик
Хасан Адемов, депутат в 51-ото НС
Красимир Стоянов, летец-космонавт
Д-р Георги Тиков, началник-отделение по травматология на УМБАЛ “Пълмед”
Д-р Димитър Сотиров, началник отделение по анестезиология и интензивно лечение в Отделението по кардиохирургия на УМБАЛ “Пълмед”, Пловдив
Дончо Донев, бивш футболист, президент на Асоциацията на българските футболисти
Паруш Парушев, писател
Цеци Красимирова, топмодел