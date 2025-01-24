На 24 януари рожден ден имат

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Проф. Георги Чапкънов, скулптор

Д-р Людмил Веселинов, кмет на Попово

Петър Куленски, кмет на Пазарджик

Хасан Адемов, депутат в 51-ото НС

Красимир Стоянов, летец-космонавт

Д-р Георги Тиков, началник-отделение по травматология на УМБАЛ “Пълмед”

Д-р Димитър Сотиров, началник отделение по анестезиология и интензивно лечение в Отделението по кардиохирургия на УМБАЛ “Пълмед”, Пловдив

Дончо Донев, бивш футболист, президент на Асоциацията на българските футболисти

Паруш Парушев, писател

Цеци Красимирова, топмодел