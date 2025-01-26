На 26 януари рожден ден имат

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Божидар Колев, съсобственик на "Технополис" и "Практикер", съсобственик и управляващ директор на "Видеолукс Холдинг"

Ева Майдел, евродепутат от ГЕРБ

Боян Новански, член на ВСС

Светослав Витков - Светльо, певец и музикант, председател на ПП “Глас народен”

Йордан Йончев - Гъмзата, музикант от “Ку-ку бенд”

Валентин Йорданов, седемкратен световен и европейски шампион по свободна борба

Даниел Цочев, актьор

Георги Дилков - Лорда, адвокат

Доц. Николай Димитров, социален психолог

Людмил Каравасилев, експерт по корпоративни комуникации

Алена (Светлана Тилкова), астроложка

Радка Попова, европейска шампионка по биатлон